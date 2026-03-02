İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İrana qarşı əməliyyatlarda ABŞ ordusunun 18 hərbçisi yaralanıb

    İrana qarşı əməliyyatlarda ABŞ ordusunun 18 hərbçisi yaralanıb

    Yaxın Şərqdəki əməliyyat zamanı yaralanan ABŞ hərbçilərinin sayı 18-ə yüksəlib.

    "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) nümayəndəsi Tim Hokins bildirib.

    Vurğulanıb ki, martın 2-nə olan məlumata görə, ümumilikdə 18 ABŞ hərbçisi ağır yaralı hesab edilir.

    Müharibə naziri Pit Heqset bazar ertəsi jurnalistlərə bildirib ki, həftəsonu ABŞ-nin dörd hərbi qulluqçusu Küveytdəki taktiki əməliyyat mərkəzinə sursatın düşməsi nəticəsində ölüb.

    O bəyan edib ki, bu itkilər ABŞ-nin əzmini möhkəmləndirib.

    Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18

