İrana qarşı əməliyyatlarda ABŞ ordusunun 18 hərbçisi yaralanıb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 19:51
Yaxın Şərqdəki əməliyyat zamanı yaralanan ABŞ hərbçilərinin sayı 18-ə yüksəlib.
"Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) nümayəndəsi Tim Hokins bildirib.
Vurğulanıb ki, martın 2-nə olan məlumata görə, ümumilikdə 18 ABŞ hərbçisi ağır yaralı hesab edilir.
Müharibə naziri Pit Heqset bazar ertəsi jurnalistlərə bildirib ki, həftəsonu ABŞ-nin dörd hərbi qulluqçusu Küveytdəki taktiki əməliyyat mərkəzinə sursatın düşməsi nəticəsində ölüb.
O bəyan edib ki, bu itkilər ABŞ-nin əzmini möhkəmləndirib.
