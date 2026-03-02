ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"

Израиль завершит текущую кампанию ударами не только по Ирану, но и по "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, об этом на брифинге для командиров дивизий заявил Начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

По его словам, ЦАХАЛ находится на передовой, защищает населенные пункты и наносит удары для устранения угроз: "Защита жителей - наш главный приоритет. Дополнительной эвакуации в населенных пунктах Израиля не будет".

Он отметил, что основные усилия армии сосредоточены на Иране, однако после ответного огня "Хезболлах" израильская армия будет противодействовать и этой группировке: "Мы завершим эту кампанию так, что не только Иран, но и "Хезболлах" получит сокрушительный удар".

Замир добавил, что ЦАХАЛ готов к одновременным действиям на нескольких направлениях, а все необходимые силы для обороны и наступления находятся в распоряжении командиров.

Отметим, что в Ливане раздались сильные взрывы, над Бейрутом поднимаются огромные клубы дыма, а посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть страну при возможности.