    ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"

    • 02 марта, 2026
    • 19:00
    ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по Хезболлах

    Израиль завершит текущую кампанию ударами не только по Ирану, но и по "Хезболлах".

    Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, об этом на брифинге для командиров дивизий заявил Начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

    По его словам, ЦАХАЛ находится на передовой, защищает населенные пункты и наносит удары для устранения угроз: "Защита жителей - наш главный приоритет. Дополнительной эвакуации в населенных пунктах Израиля не будет".

    Он отметил, что основные усилия армии сосредоточены на Иране, однако после ответного огня "Хезболлах" израильская армия будет противодействовать и этой группировке: "Мы завершим эту кампанию так, что не только Иран, но и "Хезболлах" получит сокрушительный удар".

    Замир добавил, что ЦАХАЛ готов к одновременным действиям на нескольких направлениях, а все необходимые силы для обороны и наступления находятся в распоряжении командиров.

    Отметим, что в Ливане раздались сильные взрывы, над Бейрутом поднимаются огромные клубы дыма, а посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть страну при возможности.

