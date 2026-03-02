Иран использовал при ударах новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 18:55
    Иран использовал новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    По его данным, тип взрывчатого вещества в боеголовках иранских ракет изменился, и атаки Ирана в последние дни отличаются как по объему, так и по качеству от 12-дневной войны. Так, боеголовка весом 500 килограммов эквивалентна прежним боеголовкам весом в одну тонну.

    Отмечается, что США и Израиль за последние восемь месяцев приложили огромные усилия для укрепления своей обороны, однако ответы Ирана стали неожиданностью.

    İran raketlərdə yeni növ partlayıcı döyüş başlıqlarını tətbiq edib
    Iran uses new explosive warheads in missiles, Tasnim News says

