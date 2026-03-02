Иран использовал при ударах новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах
В регионе
- 02 марта, 2026
- 18:55
Иран использовал новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
По его данным, тип взрывчатого вещества в боеголовках иранских ракет изменился, и атаки Ирана в последние дни отличаются как по объему, так и по качеству от 12-дневной войны. Так, боеголовка весом 500 килограммов эквивалентна прежним боеголовкам весом в одну тонну.
Отмечается, что США и Израиль за последние восемь месяцев приложили огромные усилия для укрепления своей обороны, однако ответы Ирана стали неожиданностью.
Последние новости
19:32
Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего ВостокаДругие страны
19:21
Фото
Через погранпункт "Астара" эвакуированы более 100 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
19:21
КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целейВ регионе
19:15
В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19Другие страны
19:14
Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впередиДругие страны
19:13
Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеВ регионе
19:08
Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18Другие страны
19:00
ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"Другие страны
18:55