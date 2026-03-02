İran raketlərdə yeni növ partlayıcı döyüş başlıqları tətbiq edib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 02 mart, 2026
    • 19:30
    İran raketlərdə partlayıcı olan yeni döyüş başlıqlarından istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İran raketlərinin döyüş başlıqlarındakı partlayıcı maddənin növü dəyişib və İranın son günlərdəki hücumları həm həcminə, həm də keyfiyyətinə görə 12 günlük müharibədən fərqlənir. Belə ki, 500 kiloqram ağırlığında olan döyüş başlığı əvvəlki bir tonluq döyüş başlıqlarına bərabərdir.

    Vurğulanıb ki, ABŞ və İsrail son səkkiz ay ərzində müdafiələrini gücləndirmək üçün böyük səylər göstəriblər, lakin İranın cavabları gözlənilməz olub.

    Иран использовал при ударах новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах
    Iran uses new explosive warheads in missiles, Tasnim News says

