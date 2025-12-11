Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52

    Вашингтон и Токио провели совместные учения с участием двух американских бомбардировщиков B-52.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

    Маневры прошли в небе над Японским морем. С японской стороны в них были задействованы три истребителя F-35 и три F-15.

    Целью учений заявлена демонстрация "твердой приверженности не допускать изменения статус-кво силой", а также "готовности к дальнейшему укреплению потенциала сдерживания и реагирования японско-американского альянса".

    Учения, отметили в японском военном ведомстве, прошли "в условиях обострения ситуации с безопасностью" в районах вокруг Японии.

