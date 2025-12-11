Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52
Другие страны
- 11 декабря, 2025
- 09:06
Вашингтон и Токио провели совместные учения с участием двух американских бомбардировщиков B-52.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.
Маневры прошли в небе над Японским морем. С японской стороны в них были задействованы три истребителя F-35 и три F-15.
Целью учений заявлена демонстрация "твердой приверженности не допускать изменения статус-кво силой", а также "готовности к дальнейшему укреплению потенциала сдерживания и реагирования японско-американского альянса".
Учения, отметили в японском военном ведомстве, прошли "в условиях обострения ситуации с безопасностью" в районах вокруг Японии.
Последние новости
09:38
В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде арестаПроисшествия
09:31
После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчкаДругие страны
09:29
Сегодня стартует IX тур Азербайджанской баскетбольной лигиКомандные
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2025)Финансы
09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2025)Финансы
09:08
Ильхам Алиев поздравил президента КенииВнешняя политика
09:06
Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52Другие страны
08:51
Видео
Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне нестабильной погоды в АзербайджанеПроисшествия
08:43