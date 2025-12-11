Yaponiya və ABŞ birgə təlim keçirib
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 09:34
Vaşinqton və Tokio ABŞ-nin iki ədəd B-52 bombardmançı təyyarəsinin iştirakı ilə birgə təlim keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Özünümüdafiə Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin məlumatında bildirilib.
Qeyd edilib ki, manevrlər Yapon dənizi üzərindəki səmada keçirilib. Yaponiya tərəfindən təlimlərdə üç ədəd F-35 və üç ədəd F-15 qırıcısı iştirak edib.
Məlumata görə, təlimin məqsədi "status-kvonun güc vasitəsilə dəyişdirilməsinə imkan verməməyə dair qəti öhdəliyi" və "Yaponiya-ABŞ alyansının çəkindirmə və reaksiya vermə potensialının daha da gücləndirilməsinə hazırlığı" nümayiş etdirməkdir.
Son xəbərlər
10:07
İstanbulda ikimərtəbəli binada yanğın olub, 3 uşaq ölübRegion
10:06
Yaxın zamanda 6-cı "Yüksəliş" müsabiqəsinə qeydiyyat tarixləri açıqlanacaqDaxili siyasət
10:03
Nikol Paşinyan Moskvaya səfər edəcəkRegion
10:01
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun üç oyunu baş tutacaqKomanda
09:52
Yaponiyada zəlzələdən sonra 24 yeraltı təkan baş veribDigər ölkələr
09:51
Braziliyalı hücumçu "Arsenal"da rekorda imza atıbFutbol
09:44
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:36
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcəkFutbol
09:34