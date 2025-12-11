İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Yaponiya və ABŞ birgə təlim keçirib

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 09:34
    Yaponiya və ABŞ birgə təlim keçirib

    Vaşinqton və Tokio ABŞ-nin iki ədəd B-52 bombardmançı təyyarəsinin iştirakı ilə birgə təlim keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Özünümüdafiə Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin məlumatında bildirilib.

    Qeyd edilib ki, manevrlər Yapon dənizi üzərindəki səmada keçirilib. Yaponiya tərəfindən təlimlərdə üç ədəd F-35 və üç ədəd F-15 qırıcısı iştirak edib.

    Məlumata görə, təlimin məqsədi "status-kvonun güc vasitəsilə dəyişdirilməsinə imkan verməməyə dair qəti öhdəliyi" və "Yaponiya-ABŞ alyansının çəkindirmə və reaksiya vermə potensialının daha da gücləndirilməsinə hazırlığı" nümayiş etdirməkdir.

    Vaşinqton Tokio Yaponiya ABŞ bombardmançı təyyarələr birgə təlim
    Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52
    US bombers join Japanese jets in military drills

    Son xəbərlər

    10:07

    İstanbulda ikimərtəbəli binada yanğın olub, 3 uşaq ölüb

    Region
    10:06

    Yaxın zamanda 6-cı "Yüksəliş" müsabiqəsinə qeydiyyat tarixləri açıqlanacaq

    Daxili siyasət
    10:03

    Nikol Paşinyan Moskvaya səfər edəcək

    Region
    10:01

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun üç oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:52

    Yaponiyada zəlzələdən sonra 24 yeraltı təkan baş verib

    Digər ölkələr
    09:51

    Braziliyalı hücumçu "Arsenal"da rekorda imza atıb

    Futbol
    09:44

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:36

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    09:34

    Yaponiya və ABŞ birgə təlim keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti