    Ильхам Алиев поздравил президента Кении

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 09:08
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Кения Уильяму Самои Руто.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Кения.

    Нынешний уровень развития азербайджано-кенийских отношений вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение развитию наших межгосударственных связей, имеющих большой потенциал, расширению сотрудничества в различных сферах, в частности в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и других областях.

    С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в сентябре в Нью-Йорке, прошедшую в атмосфере искренности и взаимного доверия. Верю, что в интересах наших народов мы, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями добьемся укрепления дружеских отношений, углубления взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".

    İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates President of Kenya
