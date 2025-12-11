İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 09:04
    İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev keniyalı həmkarı Uillyam Samoei Rutoya təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Keniya Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram.

    Azərbaycan-Keniya münasibətlərinin hazırkı inkişaf səviyyəsi məmnunluq doğurur. Biz böyük potensiala malik dövlətlərarası əlaqələrimizin inkişafına, müxtəlif sahələrdə, xüsusilə də energetika, kənd təsərrüfatı, sənaye və digər sahələrdə əməkdaşlığımızın genişlənməsinə böyük önəm veririk.

    Sentyabr ayında Nyu-Yorkda Sizinlə səmimiyyət və qarşılıqlı etimad şəraitində keçən görüşümüzü ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram. İnanıram ki, xalqlarımızın maraqlarına uyğun olaraq və mövcud imkanlardan istifadə edərək birgə səylərimizlə dostluq əlaqələrimizin möhkəmlənməsinə, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığımızın dərinləşməsinə nail olacağıq.

    Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".

    İlham Əliyev Uillyam Samoei Ruto Azərbaycan Keniya
    Ильхам Алиев поздравил президента Кении
    Ilham Aliyev congratulates President of Kenya

    Son xəbərlər

    09:44

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:36

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    09:34

    Yaponiya və ABŞ birgə təlim keçirib

    Digər ölkələr
    09:19

    Namizəd Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    09:18
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    Futbol
    09:08

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2025)

    Maliyyə
    09:07
    Foto

    Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Travmatologiya şöbəsi istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    09:04

    İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti