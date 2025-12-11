Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде ареста

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 09:38
    В отношении бывшего члена Коллегии адвокатов, юриста Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принял Хатаинский районный суд.

    Отметим, Сафаров был задержан сотрудниками полиции 9 декабря.

    Его обвиняют в злоупотреблении доверием гражданина и хищении денежных средств в размере 53 тысяч манатов.

    Против Сафарова выдвинуто обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

    Namizəd Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib
