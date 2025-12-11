В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде ареста

В отношении бывшего члена Коллегии адвокатов, юриста Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял Хатаинский районный суд.

Отметим, Сафаров был задержан сотрудниками полиции 9 декабря.

Его обвиняют в злоупотреблении доверием гражданина и хищении денежных средств в размере 53 тысяч манатов.

Против Сафарова выдвинуто обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).