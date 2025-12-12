Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Дубае начали ездить беспилотные такси в тестовом режиме

    • 12 декабря, 2025
    • 04:56
    В Дубае начали ездить беспилотные такси в тестовом режиме

    В дубайских районах Джумейра и Умм-Сукейм запустили коммерческую эксплуатацию беспилотных такси WeRide, пока только в тестовом режиме в присутствии водителя.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая.

    "Управление дорог и транспорта Дубая объявляет о запуске с сегодняшнего дня пилотного проекта общественного роботакси в приложении Uber в Дубае", - говорится в сообщении.

    Там отметили, что реализацией проекта занимались компании WeRide и Uber Technologies. Через приложение последних можно заказать такое такси. Отмечается, что переход от тестового режима к полноценной работе сервиса такси запланирован на начало 2026 года.

