В Дубае начали ездить беспилотные такси в тестовом режиме

В дубайских районах Джумейра и Умм-Сукейм запустили коммерческую эксплуатацию беспилотных такси WeRide, пока только в тестовом режиме в присутствии водителя.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая.

"Управление дорог и транспорта Дубая объявляет о запуске с сегодняшнего дня пилотного проекта общественного роботакси в приложении Uber в Дубае", - говорится в сообщении.

Там отметили, что реализацией проекта занимались компании WeRide и Uber Technologies. Через приложение последних можно заказать такое такси. Отмечается, что переход от тестового режима к полноценной работе сервиса такси запланирован на начало 2026 года.