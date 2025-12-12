В Дубае начали ездить беспилотные такси в тестовом режиме
Другие
- 12 декабря, 2025
- 04:56
В дубайских районах Джумейра и Умм-Сукейм запустили коммерческую эксплуатацию беспилотных такси WeRide, пока только в тестовом режиме в присутствии водителя.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая.
"Управление дорог и транспорта Дубая объявляет о запуске с сегодняшнего дня пилотного проекта общественного роботакси в приложении Uber в Дубае", - говорится в сообщении.
Там отметили, что реализацией проекта занимались компании WeRide и Uber Technologies. Через приложение последних можно заказать такое такси. Отмечается, что переход от тестового режима к полноценной работе сервиса такси запланирован на начало 2026 года.
Последние новости
04:56
В Дубае начали ездить беспилотные такси в тестовом режимеДругие
04:38
Король Таиланда распустил Палату представителейДругие страны
04:17
Фото
В Париже отметили 120-летие со дня рождения видной азербайджанской писательницы БанинKультурная политика
03:59
Reuters: ЕК готовит вторую программу военных инвестиций ЕС на €150 млрд евроДругие страны
03:55
Трамп заявил о готовности США помочь с гарантиями безопасности для УкраиныДругие страны
03:40
Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабряДругие страны
03:29
Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризацииДругие страны
03:10
В Румынии выявили случай проказыДругие страны
02:56