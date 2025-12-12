Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабря
- 12 декабря, 2025
- 03:40
Представители США могут принять участие во встрече по Украине, которая состоится 13 декабря в Европе.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Они хотят, чтобы мы приняли участие. И мы будем присутствовать на встрече в Европе в субботу, если сочтем, что есть хороший шанс достичь результатов. Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим урегулировать конфликт (российско-украинская война - ред.)", - сказал он.
