Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабря

Представители США могут принять участие во встрече по Украине, которая состоится 13 декабря в Европе.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Они хотят, чтобы мы приняли участие. И мы будем присутствовать на встрече в Европе в субботу, если сочтем, что есть хороший шанс достичь результатов. Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим урегулировать конфликт (российско-украинская война - ред.)", - сказал он.