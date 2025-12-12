İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 03:43
    Tramp: ABŞ dekabrın 13-də Avropada Ukrayna ilə bağlı görüşdə iştirak edə bilər

    ABŞ nümayəndələri dekabrın 13-də Avropada keçiriləcək Ukrayna üzrə görüşdə iştirak edə bilərlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Onlar bizim iştirak etməyimizi istəyirlər. Nəticə əldə etmək üçün yaxşı şansımız olduğunu düşünsək, şənbə günü Avropadakı görüşdə iştirak edəcəyik. Biz çox vaxt itirmək istəmirik. Biz münaqişəni (Rusiya-Ukrayna müharibəsi - red.) nizama salmaq istəyirik", - o deyib.

    ABŞ Donald Tramp Ukrayna Avropa gorus
    Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабря

