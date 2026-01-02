ABŞ Polşadakı hərbi bazalara 500 milyon dollar ayıracaq
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 23:36
ABŞ Polşadakı hərbi bazalarda infrastrukturun inkişafı üçün 500 milyon dollar ayıracaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Polşa müdafiə nazirinin müavini Sezari Tomçik "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
"ABŞ hökuməti Polşadakı dörd bazaya – Dravsko-Pomorskiye, Povidze, Vrotslav və Lask üçün 500 milyon dollardan çox investisiya planını təsdiqləyib", - paylaşımda bildirilir.
Polşa hakimiyyəti 2035-ci ilə qədər ölkədəki ABŞ hərbi obyektlərinə ildə 250 milyon dollar xərcləməyi öhdəsinə götürüb.
Hazırda Polşada 10 mindən çox ABŞ hərbçisi yerləşdirilib. ABŞ 2022-ci ilin fevralında ölkədəki hərbi kontingentinin sayını iki dəfə artırıb. Əvvəllər onların sayı 5 000 nəfər idi.
Son xəbərlər
23:36
ABŞ Polşadakı hərbi bazalara 500 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
23:18
Pezeşkian ölüm və həbslərin qeydə alındığı etirazları dayandırmağa çalışırRegion
23:00
Kiril Budanov Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri təyin edilib – YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:53
BƏƏ Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyibDigər ölkələr
22:35
Meksikada zəlzələ nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:34
"Le Parisien": Parisdə Janna Darkın qılıncını oğurlayan kişi saxlanılıbDigər ölkələr
22:20
Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıbDigər ölkələr
22:09
Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötübRegion
22:01