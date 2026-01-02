США выделят $500 млн на военные базы в Польше

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 22:59
    США выделят $500 млн на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше.

    Как передает Report, об этом замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик написал на своей странице в соцсети Х.

    "Правительство Соединенных Штатов Америки одобрило план инвестиций в размере более $500 млн для четырех баз в Польше - в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке", - говорится в публикации.

    Польские власти обязались тратить $250 млн ежегодно до 2035 года на американские военные объекты на территории страны.

    В настоящее время в Польше дислоцированы более 10 тыс. американских военнослужащих. США увеличили в два раза размещенный в республике воинский контингент в феврале 2022 года. До этого он составлял 5 тыс. военных.

