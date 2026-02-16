В Нахчыване средняя месячная заработная плата выросла на 5%
Финансы
- 16 февраля, 2026
- 12:43
Средняя месячная номинальная заработная плата в Нахчыванской Автономной Республике в 2025 году составила 822 маната.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики НАР.
Согласно данным, это на 5,1% больше по сравнению с 2024 годом.
Напомним, что в прошлом году средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 9,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 103 маната. Более высокая средняя месячная номинальная заработная плата наблюдалась в таких сферах экономики, как добывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспорт и складское хозяйство.
Последние новости
13:04
Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и БалканИнфраструктура
13:03
Фото
Ильхам Алиев и Александар Вучич приняли участие в неформальном завтракеВнешняя политика
12:59
ВС РФ нанесли удары по Харьковской и Сумской областях Украины: 8 раненыхДругие страны
12:55
В Азербайджане может измениться порядок оценки знаний педагогов школ искусствМилли Меджлис
12:55
В Швейцарии сошел с рельсов поезд с 80 пассажирамиДругие страны
12:54
На севере Москвы в офисном центре произошел пожар, спасены 16 человекВ регионе
12:52
Омбудсмен Азербайджана обратилась к госорганам из-за угрозы электроскутеров для детейВнутренняя политика
12:45
Экономика Нахчывана выросла почти на 2%Финансы
12:43