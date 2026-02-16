В Нахчыване средняя месячная заработная плата выросла на 5%

Средняя месячная номинальная заработная плата в Нахчыванской Автономной Республике в 2025 году составила 822 маната.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики НАР.

Согласно данным, это на 5,1% больше по сравнению с 2024 годом.

Напомним, что в прошлом году средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 9,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 103 маната. Более высокая средняя месячная номинальная заработная плата наблюдалась в таких сферах экономики, как добывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспорт и складское хозяйство.