Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 % artıb
Maliyyə
- 16 fevral, 2026
- 12:28
2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 822 manat olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 5,1 % çoxdur.
Xatırladaq ki, ötən il zərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilə nisbətən 9,3 % artaraq 1 103 manat təşkil edib. İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.
Son xəbərlər
13:19
Bakıda bina yanıb, sakinlər təxliyyə edilibHadisə
13:18
Məcnun Məmmədov Ucarda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
13:18
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:16
Rusiya Xarkov və Sumı vilayətlərinə zərbələr endirib: 8 yaralı varDigər ölkələr
13:11
Xocalıya köçürülən daha 30 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:10
"Qarabağ" - "Nyukasl" oyununu norveçli hakimlər idarə edəcəkFutbol
13:06
Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edibRegion
13:03
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlarXarici siyasət
13:02