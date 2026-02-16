İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 % artıb

    Maliyyə
    • 16 fevral, 2026
    • 12:28
    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 % artıb

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 822 manat olub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 5,1 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən il zərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilə nisbətən 9,3 % artaraq 1 103 manat təşkil edib. İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.

    Naxçıvan orta aylıq əmək haqqı
