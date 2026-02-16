Число предприятий с азербайджанским капиталом в Узбекистане достигло 368

По состоянию на 1 февраля 2026 года в Узбекистан действуют 368 предприятий с участием азербайджанского капитала.

Как передает Report, об этом сообщает Национальный комитет по статистике Узбекистана.

Согласно данным ведомства, среди них компаний 63 предприятия являются совместными, а 305 зарегистрированы как иностранные.

Наибольшее количество компаний с азербайджанским капиталом сосредоточено в сфере торговли - 139. В промышленности работают 50 предприятий, в строительстве - 43.

В секторе информации и связи действуют 25 компаний, в сфере здравоохранения и социальных услуг - 11. По девять предприятий приходится на транспорт и хранение, а также на услуги проживания и питания.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве функционируют три предприятия, еще 79 компаний работают в других сферах экономики.