    Число предприятий с азербайджанским капиталом в Узбекистане достигло 368

    • 16 февраля, 2026
    • 12:35
    По состоянию на 1 февраля 2026 года в Узбекистан действуют 368 предприятий с участием азербайджанского капитала.

    Как передает Report, об этом сообщает Национальный комитет по статистике Узбекистана.

    Согласно данным ведомства, среди них компаний 63 предприятия являются совместными, а 305 зарегистрированы как иностранные.

    Наибольшее количество компаний с азербайджанским капиталом сосредоточено в сфере торговли - 139. В промышленности работают 50 предприятий, в строительстве - 43.

    В секторе информации и связи действуют 25 компаний, в сфере здравоохранения и социальных услуг - 11. По девять предприятий приходится на транспорт и хранение, а также на услуги проживания и питания.

    В сельском, лесном и рыбном хозяйстве функционируют три предприятия, еще 79 компаний работают в других сферах экономики.

    Özbəkistandakı Azərbaycan kapitallı müəssisələrin sayı 368-ə çatıb
    Number of enterprises with Azerbaijani capital in Uzbekistan reaches 368
