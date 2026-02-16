İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Özbəkistandakı Azərbaycan kapitallı müəssisələrin sayı 368-ə çatıb

    Biznes
    • 16 fevral, 2026
    • 12:58
    Özbəkistandakı Azərbaycan kapitallı müəssisələrin sayı 368-ə çatıb

    Bu ilin fevralın 1-nə, Özbəkistanda Azərbaycan kapitallı 368 müəssisə fəaliyyət göstərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın Milli Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, onlardan 63-ü birgə müəssisə, 305-i isə xarici müəssisə kimi qeydiyyatdan keçib.

    Azərbaycan kapitallı şirkətlərin 139-u ticarət sahəsində cəmləşib. Sənayedə 50, tikintidə 43, informasiya və rabitə sektorunda 25 şirkət, səhiyyə və sosial xidmətlər sahəsində 11, nəql və saxlama, həmçinin yaşayış və qidalanma xidmətlərinin hər birində 9, kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı sahəsində 3, iqtisadiyyatın digər sahələrində isə 79 müəssisə fəaliyyətdə olub.

    Özbəkistan informasiya Müəssisə Azərbaycan kapitalı
    Число предприятий с азербайджанским капиталом в Узбекистане достигло 368
    Number of enterprises with Azerbaijani capital in Uzbekistan reaches 368

