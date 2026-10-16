İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    AQEM Zirvə Görüşünün Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq proseslərdə fəal mövqeyinin göstəricisidir - rəy

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 17:47
    AQEM Zirvə Görüşünün Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq proseslərdə fəal mövqeyinin göstəricisidir - rəy

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşünün Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın regional və beynəlxalq proseslərdə fəal mövqeyinin göstəricisidir.

    Bu fikirləri "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Fatma Yıldırım deyib.

    O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin çıxışı isə tədbirin siyasi məzmununu daha da konkretləşdirdi:

    Fatma Yıldırım
    "Xüsusilə beynəlxalq hüququn aliliyinin təmin olunması, dövlətlərin suverenliyinə hörmət və beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarların icrası məsələləri diqqət mərkəzində oldu. Azərbaycanın 30 illik işğal təcrübəsi göstərdi ki, yalnız qətnamələrin qəbul edilməsi kifayət etmir; onların icrasını təmin edən işlək mexanizmlər də olmalıdır".

    Deputatın fikrincə, dövlət başçısının çıxışında Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyinin törətdiyi ağır cinayətlərə və məsuliyyət məsələsinə toxunulması da mühüm siyasi mesaj idi:

    "Azərbaycan keçmişi unutmayıb, lakin öz Zəfərindən sonra məsuliyyət məsələsini hüquqi müstəvidə həll etməyə üstünlük verib. Bakıda keçirilən məhkəmə prosesi bunun konkret nümunəsidir və Azərbaycanın dövlətçilik mövqeyinin mühüm göstəricisidir.

    Eyni zamanda, Prezidentin beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartlara və köhnəlmiş yanaşmalara diqqət çəkməsi də aktualdır. Bu gün dünya yeni siyasi reallıqlarla üz-üzədir. Dövlətlərin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə münasibətdə vahid meyarların tətbiqi, beynəlxalq hüququn bütün ölkələr üçün eyni prinsiplərlə işləməsi qlobal təhlükəsizlik baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır".

    İlham Əliyev Fatma Yıldırım Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    MiniBoss
    MiniBoss

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