Министр: Армения импортировала свыше 300 терминалов Starlink
В регионе
- 16 февраля, 2026
- 12:41
Армения импортировала 340 терминалов Starlink.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян.
По его словам, они были поставлены во второй половине 2025 года. В Армении с 2025 года уже доступны услуги компании Starlink по спутниковой интернет-связи. Терминалы позволяют обеспечить доступ в интернет в труднодоступных местах, так как Starlink не зависит от проводной инфраструктуры. В сравнении с традиционным спутниковым интернетом нового поколения терминалы обеспечивают высокую скорость передачи данных, и его можно использовать как резервное подключение.
