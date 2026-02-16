Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edib
Region
- 16 fevral, 2026
- 13:06
Ermənistan 340 "Starlink" terminalı idxal edib.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yüksək texnologiyalar sənayesi naziri Mxitar Ayrapetyan mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, terminallar 2025-ci ilin ikinci yarısında tədarük edilib:
"Ermənistanda artıq 2025-ci ildən "Starlink" şirkətinin peyk internet xidmətləri əlçatandır. Terminallar ucqar ərazilərdə internetə çıxışı təmin etməyə imkan verir, çünki "Starlink" naqilli infrastrukturdan asılı deyil. Ənənəvi yeni nəsil peyk interneti ilə müqayisədə terminallar yüksək məlumat ötürmə sürətini təmin edir və ehtiyat bağlantı kimi istifadə edilə bilər".
