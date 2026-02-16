В Азербайджане может измениться порядок оценки знаний педагогов школ искусств
Милли Меджлис
- 16 февраля, 2026
- 12:55
Милли Меджлис предлагает изменения в порядок сдачи экзаменов учителями музыкальных, художественных и школ ИЗО.
Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменения в Трудовой кодекс и закон "Об образовании".
Оценка теоретических и практических знаний педагогов, работающих в детских музыкальных, художественных школах, школах изобразительного искусства и других государственных образовательных учреждениях подобного типа, входящих в систему Министерства культуры, будет проводиться не путем аттестации, а на основе сертификации по специальным правилам.
Проект изменений был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.
Последние новости
13:04
Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и БалканИнфраструктура
13:03
Фото
Ильхам Алиев и Александар Вучич приняли участие в неформальном завтракеВнешняя политика
12:59
ВС РФ нанесли удары по Харьковской и Сумской областях Украины: 8 раненыхДругие страны
12:55
В Азербайджане может измениться порядок оценки знаний педагогов школ искусствМилли Меджлис
12:55
В Швейцарии сошел с рельсов поезд с 80 пассажирамиДругие страны
12:54
На севере Москвы в офисном центре произошел пожар, спасены 16 человекВ регионе
12:52
Омбудсмен Азербайджана обратилась к госорганам из-за угрозы электроскутеров для детейВнутренняя политика
12:45
Экономика Нахчывана выросла почти на 2%Финансы
12:43