В Азербайджане может измениться порядок оценки знаний педагогов школ искусств

Милли Меджлис предлагает изменения в порядок сдачи экзаменов учителями музыкальных, художественных и школ ИЗО.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменения в Трудовой кодекс и закон "Об образовании".

Оценка теоретических и практических знаний педагогов, работающих в детских музыкальных, художественных школах, школах изобразительного искусства и других государственных образовательных учреждениях подобного типа, входящих в систему Министерства культуры, будет проводиться не путем аттестации, а на основе сертификации по специальным правилам.

Проект изменений был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.