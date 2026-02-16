В Швейцарии сошел с рельсов поезд с 80 пассажирами
- 16 февраля, 2026
- 12:55
Около 80 человек находились в сошедшем с рельсов поездке недалеко от населенного пункта Гоппенштайн в Швейцарии.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, информацию распространили правоохранительные органы в соцсети Х.
"Произошло крушение поезда, вероятно, есть пострадавшие", - говорится в официальном сообщении. В настоящее время на месте происшествия ведется спасательная операция, уточняет полиция.
По данным телекомпании RTS, авария могла произойти из-за схода снега, движение поездов на железнодорожной линии приостановлено.
