В Швейцарии сошел с рельсов поезд с 80 пассажирами

Около 80 человек находились в сошедшем с рельсов поездке недалеко от населенного пункта Гоппенштайн в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, информацию распространили правоохранительные органы в соцсети Х.

"Произошло крушение поезда, вероятно, есть пострадавшие", - говорится в официальном сообщении. В настоящее время на месте происшествия ведется спасательная операция, уточняет полиция.

По данным телекомпании RTS, авария могла произойти из-за схода снега, движение поездов на железнодорожной линии приостановлено.