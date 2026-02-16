Прием документов по госпрограмме обучения за рубежом завершится в августе

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Наука и образование
    • 16 февраля, 2026
    • 15:42
    Прием документов в рамках государственной программы обучения за рубежом планируется завершить в августе.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель Группы управления госпрограммой Туран Топалова.

    Она сообщила, что прием документов на 2026–2027 учебный год по "Государственной программе на 2022–2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" стартует 15 апреля.

    "Ежегодно такая возможность предоставляется 500 абитуриентам. После успешного размещения документов начнется этап собеседований. Ожидается, что процесс будет завершен в августе", - сказала Топалова.

    По ее словам, в 2025 году 33 человека, прошедшие отбор, позднее отказались от участия в программе. Их места были переданы кандидатам из резервного списка, которые ранее также становились победителями.

    Топалова отметила, что для тех, кто отказался после получения права на участие, предусмотрена возможность повторного обращения в госпрограмму обучения за рубежом.

    Yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsil proqramına sənəd qəbulu avqustda başa çatacaq
