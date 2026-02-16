İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsil proqramına sənəd qəbulu avqustda başa çatacaq

    Elm və təhsil
    • 16 fevral, 2026
    • 15:13
    Yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsil proqramına sənəd qəbulu avqustda başa çatacaq

    Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı əsasında sənədlərin qəbul prosesinin avqustda başa çatacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Proqramı İdarəetmə Qrupunun rəhbəri Turan Topalova jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, "Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2028-ci illər üçün Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2026–2027-ci tədris ili üzrə aprelin 15-dən sənəd qəbuluna başlanılacaq:

    "Bildiyiniz kimi, hər il 500 nəfər üçün belə bir imkan yaradılır. Bu baxımdan, sənədlər uğurla yerləşdirdikdən sonra müsahibə mərhələsi başlayacaq. Prosesin avqustda yekunlaşması nəzərdə tutulur".

    xaricdə təhsil Dövlət proqramı sənəd qəbulu proses
    Прием документов по госпрограмме обучения за рубежом завершится в августе

