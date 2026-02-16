Yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsil proqramına sənəd qəbulu avqustda başa çatacaq
Elm və təhsil
- 16 fevral, 2026
- 15:13
Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı əsasında sənədlərin qəbul prosesinin avqustda başa çatacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Proqramı İdarəetmə Qrupunun rəhbəri Turan Topalova jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, "Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2028-ci illər üçün Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2026–2027-ci tədris ili üzrə aprelin 15-dən sənəd qəbuluna başlanılacaq:
"Bildiyiniz kimi, hər il 500 nəfər üçün belə bir imkan yaradılır. Bu baxımdan, sənədlər uğurla yerləşdirdikdən sonra müsahibə mərhələsi başlayacaq. Prosesin avqustda yekunlaşması nəzərdə tutulur".
Son xəbərlər
16:22
Səfir: "Azərbaycanın İtaliyaya investisiyaları təxminən 2,5 milyard avro təşkil edir"Biznes
16:20
Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilibASK
16:20
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edibFutbol
15:58
Foto
Video
Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıbDigər
15:56
Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİVXarici siyasət
15:53
Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edibBiznes
15:50
Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"Fərdi
15:46
Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilibTurizm
15:44