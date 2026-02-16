Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан в январе экспортировал более 2 млрд кубометров газа

    Энергетика
    • 16 февраля, 2026
    • 15:25
    Азербайджан в январе экспортировал более 2 млрд кубометров газа

    Азербайджан в январе 2026 года, по данным таможенных деклараций, экспортировал 2 млрд 291 млн 731,8 тыс. кубометров природного газа, что на 2% ниже января прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, стоимость экспортированного из Азербайджана природного газа составила $687 млн 506,13 тыс. (- 21%).

    Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана в январе составила 30,75%.

    В целом в январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн. Из внешнеторгового оборота $2 млрд 236 млн пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%.

    газ экспорт газа Госкомтаможня
    Yanvarda Azərbaycan 2 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac edib
    Azerbaijan's natural gas exports exceeded 2 bcm in Jan. 2026
    Ты - Король

    Последние новости

    16:03

    Посол: Инвестиции Азербайджана в Италию составляют около 2,5 млрд евро

    Бизнес
    16:03

    Пьетро Инфанте: Итальянский экспорт в Азербайджан до 2030 года достигнет отметки в 600 млн евро

    Бизнес
    15:59

    Сибига: Дискуссии по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС продолжаются

    В регионе
    15:55

    Азербайджан в январе увеличил экспорт нефтяного кокса в 6 раз

    Энергетика
    15:55

    Италия поддержит расширение присутствия Азербайджана на своем рынке

    Бизнес
    15:54

    Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    15:47

    В Ватикане будет создано представительство УМК

    Религия
    15:42

    Прием документов по госпрограмме обучения за рубежом завершится в августе

    Наука и образование
    15:39

    В Индии на химзаводе произошел пожар, погибли 7 человек

    Другие страны
    Лента новостей