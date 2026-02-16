Азербайджан в январе экспортировал более 2 млрд кубометров газа

Азербайджан в январе 2026 года, по данным таможенных деклараций, экспортировал 2 млрд 291 млн 731,8 тыс. кубометров природного газа, что на 2% ниже января прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, стоимость экспортированного из Азербайджана природного газа составила $687 млн 506,13 тыс. (- 21%).

Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана в январе составила 30,75%.

В целом в январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн. Из внешнеторгового оборота $2 млрд 236 млн пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%.