Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики
Индивидуальные
- 16 февраля, 2026
- 17:55
Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана на следующие пять лет.
Об этом Report сообщили в Федерация гимнастики Азербайджана.
Новость дополняется
Последние новости
18:06
Азербайджан возобновил поставки куриного мяса из ВеликобританииБизнес
17:56
Фото
В Агдаме спустя 33 года возобновлены занятия в школе №1Наука и образование
17:55
Фото
Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастикиИндивидуальные
17:54
В январе этого года Азербайджан экспортировал нефть в 11 странЭнергетика
17:39
На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрываДругие страны
17:28
Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 50%Экономика
17:17
На бензозаправочной станции в Армении произошел взрывВ регионе
17:15
Итальянские экспортеры получат расширенные гарантии SACE для работы в АзербайджанеФинансы
17:12