Азербайджан в январе увеличил экспорт нефтепродуктов на 7,4%

Азербайджан в январе текущего года экспортировал 44 тыс. 723,93 тонны нефтепродуктов на сумму $32 млн 207,98 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 7,4% и в 1,7 раза больше в годовом сравнении.

Доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана в отчетном месяце составила 1,44%.