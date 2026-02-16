Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан в январе увеличил экспорт нефтепродуктов на 7,4%

    Энергетика
    • 16 февраля, 2026
    • 15:37
    Азербайджан в январе увеличил экспорт нефтепродуктов на 7,4%

    Азербайджан в январе текущего года экспортировал 44 тыс. 723,93 тонны нефтепродуктов на сумму $32 млн 207,98 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 7,4% и в 1,7 раза больше в годовом сравнении.

    Доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана в отчетном месяце составила 1,44%.

