    В ЕС приветствовали дипломатическое решение иранской проблемы

    16 февраля, 2026
    20:55
    В ЕС приветствовали дипломатическое решение иранской проблемы

    В Евросоюзе позитивно восприняли перспективу переговоров между Ираном и США в Женеве, как единственно возможный путь к урегулированию.

    Как передает Report, об этом заявил Анвар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Кайи Каллас.

    "Мы, Европейский союз, остаемся убеждены, что необходимо предоставить шанс дипломатии. К тому же надежное решение по этому вопросу может быть найдено только дипломатическим путем", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

    Он отметил, что военная эскалация несет риск очень тяжелых последствий для региональной стабильности, и самое время для Ирана показать искренность своего желания ответить на обеспокоенности международного сообщества, особенно в том, что касается ядерной тематики.

    "С нашей стороны, мы очень привержены миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и еще раз напоминаем, что главное, чтобы все стороны уважали международное право, проявляли сдержанность и избегали любых действий, способных повлечь новую эскалацию в регионе", - заключил аль-Ануни.

    Напомним, что переговоры между Ираном и США состоялись в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. Второй раунд переговоров ожидается во вторник в Женеве.

