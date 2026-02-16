США и Катар обсудили развитие стратегических отношений
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 21:14
Премьер-министр - министр иностранных дел Катарa шейх Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасим Аль Тани и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили развитие стратегических отношений.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Катара в соцсети Х.
"В ходе беседы были рассмотрены тесные стратегические отношения между странами, пути их поддержки и развития, а также обсуждены ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
