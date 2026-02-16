Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан в январе увеличил экспорт нефтяного кокса в 6 раз

    Энергетика
    • 16 февраля, 2026
    • 15:55
    В январе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 23 тыс. 523,61 тонны нефтяного кокса на сумму $9 млн 644,68 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 6 раз и в 23,5 раза больше по сравнению с январем 2025 года.

    За прошедший месяц доля нефтяного кокса в общем экспорте страны составила 0,43%.

    Azərbaycan yanvarda neft koksunun ixracını 6 dəfə artırıb
