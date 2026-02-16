Канада назначила нового главного торгового переговорщика с США

Правительство Канады официально объявило о назначении Дженис Шаретт на пост главного переговорщика с США по вопросам торговых отношений.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, данное кадровое решение принято в рамках подготовки к плановому пересмотру Соглашения между Канадой, США и Мексикой о свободной торговле (CUSMA), который должен начаться в июле 2026 года.

Отмечается, что назначение Шаретт, обладающей значительным опытом на высших государственных должностях, подчеркивает стратегическую важность предстоящих переговоров для экономической стабильности Канады.

"Обладая четырьмя десятилетиями опыта в государственной политике и дипломатии, Дженис Шаретт привносит выдающееся лидерство, компетентность и глубокую приверженность продвижению интересов Канады... В качестве главного торгового переговорщика она будет продвигать наши интересы и укреплять торговые и инвестиционные отношения, которые приносят пользу работникам и отраслям как в Канаде, так и в США", - заявил премьер-министр североамериканского государства Марк Карни.

Уточняется, что Шаретт будет выполнять функции старшего советника премьер-министра и министра по торговле между Канадой и США Доминика Леблана.