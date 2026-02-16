Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    16 февраля, 2026
    23:27
    МИД Азербайджана и Грузии провели в Баку консульские консультации

    В Баку состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, нашу делегацию возглавил начальник Консульского управления внешнеполитического ведомства Эмиль Сафаров, а грузинскую - директор Департамента международного права, консульских вопросов и диаспоры МИД страны Гиорги Табатадзе.

    Во встрече также приняли участие послы Азербайджана и Грузии Фаиг Гулиев и Зураб Патарадзе, представители Генпрокуратуры нашей страны, Министерства юстиции и Государственной миграционной службы.

    В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в консульской сфере, в том числе о подписании соответствующих соглашений.

    Стороны провели обсуждения по вопросам защиты прав и свобод граждан двух стран и оказания им консульской помощи, достигли договоренности об интенсификации сотрудничества.

    В ходе консультаций также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией в сферах юстиции, миграции, образования, социальной защиты и других важных направлениях.

    По завершении переговоров руководители делегаций двух стран подписали итоговый протокол встречи.

