МИД Азербайджана и Грузии провели в Баку консульские консультации
- 16 февраля, 2026
- 23:27
В Баку состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, нашу делегацию возглавил начальник Консульского управления внешнеполитического ведомства Эмиль Сафаров, а грузинскую - директор Департамента международного права, консульских вопросов и диаспоры МИД страны Гиорги Табатадзе.
Во встрече также приняли участие послы Азербайджана и Грузии Фаиг Гулиев и Зураб Патарадзе, представители Генпрокуратуры нашей страны, Министерства юстиции и Государственной миграционной службы.
В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в консульской сфере, в том числе о подписании соответствующих соглашений.
Стороны провели обсуждения по вопросам защиты прав и свобод граждан двух стран и оказания им консульской помощи, достигли договоренности об интенсификации сотрудничества.
В ходе консультаций также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией в сферах юстиции, миграции, образования, социальной защиты и других важных направлениях.
По завершении переговоров руководители делегаций двух стран подписали итоговый протокол встречи.