    Италия поддержит расширение присутствия Азербайджана на своем рынке

    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 15:55
    Италия намерена поддержать ряд операций, направленных на усиление присутствия Азербайджана на итальянском рынке и углубление двустороннего инвестиционного сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявила президент Итало-Азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди на конференции "От Кавказа до Средиземноморья" в Риме.

    По ее словам, темой конференции стала параллель между Италией как хабом для выхода в Европу и Средиземноморский регион и Азербайджаном как входными воротами не только в Центральную Азию, но и в Азию в целом.

    "Наши двусторонние отношения за эти годы достигли зрелости. Я убеждена, что мы находимся в начале новой фазы, когда взаимодействие между двумя странами, помимо фундаментальных коммерческих аспектов, приобретает характер подлинного стратегического партнерства", - отметила М.Тральди.

    Глава палаты напомнила, что в ходе первого бизнес-форума в 2020 году было оформлено Многомерное стратегическое партнерство, которое в последующие годы еще больше сблизило Италию и Азербайджан.

    По ее словам, последние события свидетельствуют о стремлении Азербайджана выступать не только в роли поставщика энергоресурсов или покупателя итальянского оборудования, но и полноценного партнера и стейкхолдера в экономике Италии.

    "Сегодня реализуются важные операции, связанные с присутствием Азербайджана в Италии. Речь идет об инвестициях и партнерствах, которые начинаются в энергетическом секторе, но выходят далеко за его пределы. Это и значительные инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана, и приобретение Госнефекомпанией Азербайджана (SOCAR) одной из крупнейших итальянских групп первичной переработки.

    Это первые, но уже конкретные сигналы "смены скорости" в наших отношениях. Они неизбежно приведут к росту торгового обмена. Потенциал остается чрезвычайно высоким, и мы готовы активно работать в этом направлении. В будущем мы рассчитываем поддержать ряд операций, благодаря которым присутствие Азербайджана на итальянском рынке станет еще более заметным. Это еще сильнее сблизит наше итало-азербайджанское деловое сообщество и создаст пространство для новых инициатив", - подчеркнула М.Тральди.

