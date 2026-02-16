Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Индии на химзаводе произошел пожар, погибли 7 человек

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 15:39
    В Индии на химзаводе произошел пожар, погибли 7 человек

    По меньшей мере семь человек сгорели заживо в результате пожара на химическом заводе в Бхивади в индийском штате Раджастан.

    Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

    Ведутся работы по тушению пожара.

    Глава Конгресса Раджастана Сингх Дотасра призвал правительство принять неотложные меры в связи с участившимися пожарами, в частности, на предприятиях, за последнее время.

    "На химзаводе произошел пожар, где погибли люди, многие получили ранения. Ущерб велик. Кроме того, на дороге в Аджмер перевернулась цистерна с химическими веществами, погибли 16 человек. В Джайпуре в ICU (отделение интентивной терапии больницы - ред.) при пожаре заживо погибли люди. Но правительство не обращает на это внимание", - отметил он.

    Индия пожар химзавод жертвы
