В Индии на химзаводе произошел пожар, погибли 7 человек

По меньшей мере семь человек сгорели заживо в результате пожара на химическом заводе в Бхивади в индийском штате Раджастан.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

Ведутся работы по тушению пожара.

Глава Конгресса Раджастана Сингх Дотасра призвал правительство принять неотложные меры в связи с участившимися пожарами, в частности, на предприятиях, за последнее время.

"На химзаводе произошел пожар, где погибли люди, многие получили ранения. Ущерб велик. Кроме того, на дороге в Аджмер перевернулась цистерна с химическими веществами, погибли 16 человек. В Джайпуре в ICU (отделение интентивной терапии больницы - ред.) при пожаре заживо погибли люди. Но правительство не обращает на это внимание", - отметил он.