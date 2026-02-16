Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 27%

Азербайджан в январе 2026 года импортировал 7 591 автомобиль различного назначения на сумму 176, 542 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 0,9% меньше и на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За месяц импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, увеличился в 2,7 раза и составил 189 единиц (36,843 млн долл), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей, сократился на 1,9% и составил 6 774 единицы (125,708 млн долл).

Импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов сократился на 11,8%, до 569 единиц (6,137 млн долл), а импорт моторных транспортных средств специального назначения увеличился на 43,9%, до 59 единиц (7,854 млн долл).