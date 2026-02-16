Омбудсмен Азербайджана обратилась к госорганам из-за угрозы электроскутеров для детей

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась в государственные органы в связи с опасностями, связанными с бесконтрольным использованием электроскутеров несовершеннолетними.

Как сообщает Report, в своем обращении омбудсмен отметила, что, несмотря на установленный законодательством минимальный возраст для управления электроскутерами, на практике соблюдение этого требования не обеспечивается.

"Дети младше 14 лет бесконтрольно передвигаются по общественным дорогам, что создает прямую угрозу как для их жизни, так и для других участников дорожного движения", - подчеркнула Сабина Алиева.

Омбудсмен также обратила внимание на отсутствие обязательного требования использования защитного шлема. По ее словам, широкое распространение электроскутеров как альтернативного вида городского транспорта сопровождается новыми рисками для безопасности.

"Рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних вызывает серьезную обеспокоенность и свидетельствует о недостаточности существующих правовых механизмов. Учитывая высокую скорость электроскутеров, при авариях значительно возрастает риск черепно-мозговых травм и смертельных исходов", - говорится в заявлении.

По ее словам, международный опыт показывает, что ключевыми мерами регулирования являются не запреты, а обеспечение безопасного использования - в частности, введение возрастных ограничений, обязательное использование шлемов, усиление ответственности родителей и эффективный контроль.