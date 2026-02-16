Экономика Нахчывана выросла почти на 2%

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) в январе 2026 года произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 113,8 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Госкомстат, в реальном выражении это на 1,6% больше, чем за январь прошлого года.

За последний год ВВП на душу населения в НАР вырос на 1,3%, до 241 маната.

В январе в Азербайджане произведено ВВП на 9 млрд 78,7 млн ​​манатов, что на 1,7% больше, чем годом ранее. ВВП на душу населения в стране составил 885 манатов.