Экономика Нахчывана выросла почти на 2%
Финансы
- 16 февраля, 2026
- 12:45
В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) в январе 2026 года произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 113,8 млн манатов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Госкомстат, в реальном выражении это на 1,6% больше, чем за январь прошлого года.
За последний год ВВП на душу населения в НАР вырос на 1,3%, до 241 маната.
В январе в Азербайджане произведено ВВП на 9 млрд 78,7 млн манатов, что на 1,7% больше, чем годом ранее. ВВП на душу населения в стране составил 885 манатов.
