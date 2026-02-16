Naxçıvan iqtisadiyyatı 2 %-ə yaxın böyüyüb
- 16 fevral, 2026
- 12:24
Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 113,8 milyon manat dəyərində ümumi daxili məhsul istehsal (ÜDM) olunub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 1,6 % çoxdur.
Son 1 ildə muxtar respublikada adambaşına düşən ÜDM-in dəyəri isə 1,3 % artaraq 241 manat olub.
Xatırladaq ki, ötən ay ölkədə 9 milyard 78,7 milyon manatlıq və yaxud 1 il əvvələ nisbətən 1,7 % çox ÜDM istehsal olunub.
Son 1 ildə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 0,6 %, qeyri neft-qaz sektorunda isə 2,3 % artıb.
Ay ərzində ölkədə adambaşına düşən ÜDM-in dəyəri 885 manat olub.
