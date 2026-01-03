İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    CKŞ-nin rəhbəri: Cənubi Yəmənin müstəqilliyi ilə bağlı referendum keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 00:47
    CKŞ-nin rəhbəri: Cənubi Yəmənin müstəqilliyi ilə bağlı referendum keçiriləcək

    Cənubi Keçid Şurası (CKŞ) 2 il ərzində Cənubi Yəmənin müstəqilliyi ilə bağlı referendumu keçirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yəmənin separatçı CKŞ-nin rəhbəri Aydarus əz-Zubaidi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki illik keçid dövrünün ardınca ölkənin cənubunda müstəqillik referendumu keçiriləcək.

    Bu bəyanat Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya ilə CKŞ qüvvələri arasında Hədraməvt uğrunda döyüşlərdən sonra yayılıb. Aydarus əz-Zubaidi beynəlxalq ictimaiyyəti ölkənin cənubundakı əhalinin hüquqlarını təmin edəcək növbəti addımlar və mexanizmlər haqqında danışıqları dəstəkləməyə çağırıb.

    Yəmən Aydarus əz-Zubaidi referendum

    Son xəbərlər

    01:03
    Foto

    DİN: Dağlıq ərazilərdə, magistrallarda gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

    Hadisə
    00:47

    CKŞ-nin rəhbəri: Cənubi Yəmənin müstəqilliyi ilə bağlı referendum keçiriləcək

    Digər ölkələr
    00:15

    Ukraynanın müdafiə naziri postuna yeni şəxs təqdim olunub

    Digər ölkələr
    00:02

    İstanbulda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib, 67 nəfər həbs edilib

    Region
    23:52

    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Somaliyə keçib

    Digər ölkələr
    23:36

    ABŞ Polşadakı hərbi bazalara 500 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    23:18

    Pezeşkian ölüm və həbslərin qeydə alındığı etirazları dayandırmağa çalışır

    Region
    23:00

    Kiril Budanov Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri təyin edilib – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:53

    BƏƏ Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti