İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pezeşkian ölüm və həbslərin qeydə alındığı etirazları dayandırmağa çalışır

    Region
    • 02 yanvar, 2026
    • 23:18
    Pezeşkian ölüm və həbslərin qeydə alındığı etirazları dayandırmağa çalışır

    Lazım olsa, mən özüm etiraz edən birliklərlə danışıqlar aparacam və əgər onlar haradasa haqlıdırlarsa, biz səhv etmişiksə, bunu düzəltməyə çalışacağıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib.

    Dinc aksiyaların hər bir İran vətəndaşının hüququ olduğunu deyən Pezeşkian İslam Respublikasında etirazları dayandırmaq üçün prolemləri həll etmək və əhalinin rifahını yaxşılaşdırmağı vacib sayıb.

    "Iran İnternational"ın məlumatına görə, İranda ötən həftə bazarlarda başlayan etirazlar artıq bütün ölkəyə yayılıb. Buna səbəb iqtisadi böhran, rialın dəyərdən düşməsi və ölkədə köklü islahatların aparılmamasıdır.

    "Al Jazeera"nin məlumatına görə, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə etirazçılar arasında toqquşmalarda 7 nəfər həlak olub. Bundan başqa, 44 etirazçı həbs olunub.

    Məsud Pezeşkian İran etiraz

    Son xəbərlər

    23:36

    ABŞ Polşadakı hərbi bazalara 500 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    23:18

    Pezeşkian ölüm və həbslərin qeydə alındığı etirazları dayandırmağa çalışır

    Region
    23:00

    Kiril Budanov Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri təyin edilib – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:53

    BƏƏ Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:35

    Meksikada zəlzələ nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:34

    "Le Parisien": Parisdə Janna Darkın qılıncını oğurlayan kişi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:20

    Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    22:09

    Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötüb

    Region
    22:01

    Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti