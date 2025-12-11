Австралийских министров обвинили в растрате бюджетных средств на семейный отдых

Министры австралийского правительства столкнулись с резкой критикой из-за слишком частых путешествий и семейного отдыха за счет федерального бюджета страны.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета The Australian.

Отмечается, что представители оппозиции требуют проверить обоснованность командировочных расходов и пересмотреть существующую систему льгот и компенсаций для членов кабинета и их семей.

Причиной для критики в адрес правительства стала семейная поездка министра коммуникаций и спорта Аники Уэллс на горнолыжный курорт Тредбо, расположенный в 500 км к юго-западу от Сиднея. Это путешествие, не имевшее отношения к работе министра, стоило более 3 тыс. австралийских долларов ($2 тыс.) и было полностью оплачено за счет федерального бюджета.

"Уэллс абсолютно вне конкуренции. Никто из моих коллег [депутатов] не ездил на горнолыжный отдых за счет налогоплательщиков", - заявил представитель оппозиционной Либеральной партии Австралии Джеймс Патерсон, предложив немедленно "изменить правила, регулирующие размер командировочных расходов министров".

Кроме того, местные СМИ выяснили, что Уэллс также потратила из бюджета около 100 тыс. австралийских долларов ($66,6 тыс.) на семейные поездки в Нью-Йорк и Париж и купила билеты на спортивные соревнования, потратив еще 8,5 тыс. австралийских долларов ($5,6 тыс.). Также были опубликованы сведения о командировочных расходах министра торговли и туризма Дона Фаррелла, потратившего около 50 тыс. австралийских долларов ($33 тыс.) из бюджета на авиаперелеты членов своей семьи.