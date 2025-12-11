Конгресс Гондураса отказался признавать результаты президентских выборов

Постоянный комитет Национального конгресса (однопалатный парламент) Гондураса объявил, что не признает результаты состоявшихся в стране президентских выборов, заявив о нарушениях, давлении и внешнем вмешательстве.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении законодательного органа, опубликованном в Х.

"Национальный конгресс не одобрит [электоральный] процесс, запятнанный внутренним давлением со стороны организованных преступных структур, связанных с наркоторговлей, таких банд, как MS-13, 18 и других, и уж тем более внешним давлением и прямым нарушением свободы избирателей", - заявили в комитете.

В заявлении утверждается, что в Гондурасе имеет место "продолжающийся избирательный переворот", подорвавший целостность и легитимность выборов.

Парламентарии осудили вмешательство президента США Дональда Трампа в электоральный процесс, назвав действия американского президента "угрозой народу Гондураса", а предоставление политического помилования экс-президенту центральноамериканской страны, осужденному в США за наркоторговлю, - "беспрецедентным актом давления на суверенитет государства".

Парламентарии также осудили работу системы передачи предварительных результатов выборов, которая "не функционировала должным образом". "Выборы, проводимые в таких условиях, лишены полной демократической и юридической силы", - отмечается в заявлении.