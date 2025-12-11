Из музея британского города Бристоль похитили более 600 экспонатов

Преступники похитили из музея Британской империи и содружества английского города Бристоль более 600 экспонатов, имеющих "значительную культурную ценность".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией округа Эйвон и Сомерсет.

"Кража множества предметов, имеющих значительную культурную ценность, - серьезная потеря для города. Эти предметы, многие из которых были переданы в дар, являются частью коллекции, дающей представление о многослойной истории Великобритании, и мы надеемся, что представители общественности помогут нам привлечь к ответственности виновных", - заявил детектив-констебль Дэн Бёрган.

Полиция распространила фотографии и описание четверых подозреваемых в ограблении, сделанные с камер видеонаблюдения, - четырех белых мужчин. В правоохранительных органах не привели оценку стоимости похищенного и не пояснили, почему они распространили эту информацию спустя два с половиной месяца.

Отмечается, что ограбление произошло ночью 25 сентября.