Энергоэффективность объектов водного хозяйства в Азербайджане будет повышена

Компания SOCAR Green - дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - и британская компания Rapid Solutions подписали соглашение о повышении энергоэффективности на объектах Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщили Report в компании SOCAR Green, соглашение подписано в ходе посвященного зеленой энергии мероприятия, проходившего в рамках визита в страну торгового посланника Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорда Джона Олдердайса.

Соглашение подписали генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев и директор Rapid Solutions Ховард Лин.

Сотрудничество будет включать технический анализ, оценку энергопотребления и внедрение мер по повышению эффективности, что отражает стремление SOCAR Green к устойчивому развитию и операционному совершенству.