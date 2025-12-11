Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Энергоэффективность объектов водного хозяйства в Азербайджане будет повышена

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 16:53
    Энергоэффективность объектов водного хозяйства в Азербайджане будет повышена

    Компания SOCAR Green - дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - и британская компания Rapid Solutions подписали соглашение о повышении энергоэффективности на объектах Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

    Как сообщили Report в компании SOCAR Green, соглашение подписано в ходе посвященного зеленой энергии мероприятия, проходившего в рамках визита в страну торгового посланника Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорда Джона Олдердайса.

    Соглашение подписали генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев и директор Rapid Solutions Ховард Лин.

    Сотрудничество будет включать технический анализ, оценку энергопотребления и внедрение мер по повышению эффективности, что отражает стремление SOCAR Green к устойчивому развитию и операционному совершенству.

    SOCAR Green Rapid Solutions Эльмир Мусаев Ховард Лин
    Фото
    Azərbaycandakı su təsərrüfatı obyektlərində enerji səmərəliliyi artırılacaq
    Elvis

    Последние новости

    17:26
    Фото

    В Нахчыванском госуниверситете почтили память Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:24
    Фото

    Госагентство по антимонопольному контролю и ASK подписали Меморандум о сотрудничестве

    Бизнес
    17:24

    Азербайджан и Филиппины продолжают обсуждение прямого авиасообщения

    Внешняя политика
    17:18

    Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 95 тыс. б/с

    Энергетика
    17:15

    ОПЕК вновь сохранила прогнозы роста спроса на нефть в мире в 2025-2026 годах

    Энергетика
    17:14

    Президент Азербайджана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

    Внешняя политика
    17:08

    Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу

    Внешняя политика
    17:06

    Сийярто: Сотрудничество Баку и Будапешта снижает энергетические риски для Венгрии

    Внешняя политика
    17:03

    Фонд аграрного страхования выбрал страховщика

    Финансы
    Лента новостей