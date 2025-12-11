Фонд аграрного страхования выбрал страховщика
- 11 декабря, 2025
- 17:03
Фонд аграрного страхования подвел итоги открытого тендера на добровольное страхование (КАСКО) 4 единиц принадлежащих ему транспортных средств.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ОАО PAŞA Sığorta.
Компании-победителю будет выплачено 2 419 манатов.
