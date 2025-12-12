Народный поэт Нариман Гасанзаде переведен в палату
Литература
- 12 декабря, 2025
- 10:27
Народный поэт Нариман Гасанзаде переведен из реанимации в палату.
Об этом Report сообщил друг семьи поэта, композитор и певец Ариф Мехмандост.
По словам певца, лечение Гасанзаде продолжается, и его состояние постепенно улучшается.
Отметим, что народный поэт в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Он страдает от почечной недостаточности.
