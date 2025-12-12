Xalq şairi Nəriman Həsənzadə palataya köçürülüb, səhhəti yaxşılaşır
Ədəbiyyat
- 12 dekabr, 2025
- 10:01
Xalq şairi Nəriman Həsənzadə reanimasiyadan palataya köçürülüb.
Bu barədə "Report"a şairin ailə dostu, bəstəkar-müğənni Arif Mehmandost məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, N.Həsənzadənin müaciləsi davam etdirilir və səhhəti yaxşılığa doğru gedir.
Qeyd edək ki, Xalq şairi səhhətinin pisləşməsi səbəbindən bir müddət öncə Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib. O, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir.
Son xəbərlər
10:41
Belarus səfirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
10:39
Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblərDaxili siyasət
10:25
Foto
"Beynəlxalq Əlillər Günü"nə həsr edilmiş futzal turnirinin qalibi müəyyənləşibKomanda
10:24
Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri "Zod" mədəninin sərhəd hissəsinə baxış keçiriblərRegion
10:12
Almaniya klubunun azarkeşləri yenilənmiş "Kamp Nou"ya zərər vurublarFutbol
10:06
Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
10:06
"Özbəkneftqaz" Qaraqalpaqstanda yüksək təzyiqli təbii qazın sənaye axınını əldə edibEnergetika
10:05
Bəzi yerlərdə gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunubEkologiya
10:02