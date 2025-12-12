WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Ədəbiyyat
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:01
    Xalq şairi Nəriman Həsənzadə palataya köçürülüb, səhhəti yaxşılaşır

    Xalq şairi Nəriman Həsənzadə reanimasiyadan palataya köçürülüb.

    Bu barədə "Report"a şairin ailə dostu, bəstəkar-müğənni Arif Mehmandost məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, N.Həsənzadənin müaciləsi davam etdirilir və səhhəti yaxşılığa doğru gedir.

    Qeyd edək ki, Xalq şairi səhhətinin pisləşməsi səbəbindən bir müddət öncə Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib. O, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir.

    Nəriman Həsənzadə Xalq şairi
