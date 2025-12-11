İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Aqrar Sığorta Fondu sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 11 dekabr, 2025
    • 16:50
    Aqrar Sığorta Fondu sığortaçı seçib

    Aqrar Sığorta Fondu 4 ədəd məxsus nəqliyyat vasitəsinin könüllü (KASKO) sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 2 419 manat ödəniləcək.

    Aqrar Sığorta Fondu KASKO "PAŞA Sığorta"
    Фонд аграрного страхования выбрал страховщика

    Son xəbərlər

    17:26

    Əli Əsədov Aşqabadda Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə görüşüb

    Digər
    17:23

    Taleh Kazımov: "Azərbaycanın qlobal kapital bazarlarına qoşulması ilə bağlı "Euroclear" və "Clearstream" ilə danışıqlar aparılır"

    Maliyyə
    17:22
    Foto

    Sultan Hacıyev Keniyanın Baş naziri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:13

    Siyarto: Bakı və Budapeşt əməkdaşlığı Macarıstan üçün enerji risklərini azaldır

    Xarici siyasət
    17:13

    Azərbaycan noyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 95 min barel geri qalıb

    Energetika
    17:13
    Foto

    Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

    Digər
    17:12
    Video

    Binəqədidə oğurluq edəndən sonra hadisə yerindən qaçan şəxslərin avtomobili radara düşüb

    Hadisə
    17:05

    Lerikdə bacısının yasından qayıdan qadın avtoqəzada ölüb - TƏFƏRRÜAT

    Hadisə
    17:04

    Azərbaycan Premyer Liqasında təxirə salınan oyun 2026-cı ildə keçiriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti