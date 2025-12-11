Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Армении продлят на год разрешение на куплю-продажу криптовалюты наличными

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 17:01
    В Армении на год продлят разрешение на куплю-продажу криптовалюты за наличные.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие поправки в закон "О криптоактивах" правительство страны уже одобрило, и направит в парламент.

    Изначально такие операции планировалось запретить после вступления закона в силу (4 июля), однако власти решили учесть переходный период и дать компаниям год на получение лицензий Центробанка.

    До июля 2026 года компаниям будет разрешено осуществлять наличные операции, но с рядом ограничений: сумма одной сделки не должна превышать 300 тыс. драмов (около $780), а продавец обязан идентифицировать клиента и фиксировать все операции. Центробанк сохранит право в любой момент проверить соблюдение требований.

    Отметим, что до вступления закона в силу в Армении действовал ряд обменных пунктов, принимающих наличные при операциях с криптовалютой.

